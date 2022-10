Ian es conversador, amable y muy responsable con el deporte. Asegura que antes de hablar de autismo es muy importante informarse para no caer en estereotipos o errores comunes.

Junto a su mamá Yanina y su papá Adrián visitó el programa No es Tarde de Ahora Cero Radio y habló de todo: de su amor por el animé, por el fútbol y cómo fue cerrar la etapa de la secundaria.

Los Pavón son una familia numerosa: Ian es el tercero de cuatro hermanos varones. Sus padres lo acompañan a todos lados y lo alientan en casa uno de sus logros y proyectos.

Forman parte de TGD Padres TEA en busca de informar y contener a las familias que buscan terapias médicas para sus hijos e hijas.

Yanina contó que todas las terapias son muy costosas y que muchas veces las obras sociales no acompañan. De todos modos, este viernes 30 de septiembre estuvo atravesado por una emoción muy grande: el orgullo por el debut en Primera de su hijo Ian.

Unión del Suburbio fue un ejemplo de inclusión real, y le dio una gran oportunidad a este joven de 19 años que se ganó el lugar en el arco en base de esfuerzo y entrenamiento.

El amante del comic y el animé, contó que todos los días va al gimnasio porque “al cuerpo hay que entrenarlo para que rinda. No hay que andar en los boliches, porque si querés ser mejor, tenés que dar el doble”.

Sus papás recordaron que a Ian le gustó el fútbol desde muy chiquito: “Es su lugar porque es donde lo reciben con mucho amor. En el club hay mucho apoyo y compañerismo. Ian se va una hora antes al entrenamiento y así se ganó el lugar”.

“Lo de Ian es una condición. Él no tiene ninguna enfermedad ni discapacidad. Ian fue diagnosticado a los 12 años. Estuvimos mucho tiempo buscando terapias”, relató Yanina, una mamá que es uno de los pilares de la familia. Su marido, Adrián, aseguró que el joven arquero pudo avanzar gracias al esfuerzo de esta mamá.

Ian es fan de los dibujos animados como Dragon Ball Z o Naruto, aunque también contó que acompaña a su mamá a ver novelas. Además, contó que hace muy poco terminó su secundaria en la Escuela Héroes de Malvinas y le dio mucha pena por extrañar a sus compañeros.

Anoche, en la cancha y en las tribunas se vivió una verdadera fiesta en Unión del Suburbio donde el esfuerzo y la inclusión dieron sus frutos.

“Quiero los guantes de Armani”

Ian fue al Monumental y tuvo la suerte de tener a Franco Armani a pocos metros, pero su sueño es aún más grande: “Quisiera que me regale sus guantes, si es que Dios así lo quiere. Si me está escuchando quiero que me regale sus guantes porque es un arquerazo. Sería un sueño para mí que me mande un saludo y sus guantes”.