La situación habitacional en Gualeguaychú es compleja: alrededor de 4.500 familias no tienen vivienda propia, de acuerdo a los datos con los que cuenta el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Por eso, el hecho de que se vayan a entregar 30 viviendas finalizadas constituye una buena noticia. Sin embargo, es importante mencionar que hace varios años que se tendrían que haber finalizado y adjudicado.

Al respecto, el director de IAPV Regional Sur Pablo Echandi contó a Ahora ElDía que las casas van a estar terminadas el 31 de enero. “Esa es la promesa que hizo la empresa y la prorroga que pidió. Había 10 o 12 casas que tenían algunos detalles que se están corrigiendo y se van a concluir en estos días. Por otro lado, había rumores de que se iban a ir los serenos, y eso no va a pasar, nadie va a usurpar las casas por el retiro de la vigilancia. Está todo listo para que a mediados de febrero se entreguen”, remarcó.

Si bien las viviendas estarán terminadas para fines de la semana que viene, luego quedan algunos trámites que hacer antes de que las escrituras y las llaves sean dadas a sus dueños.

“La empresa tiene que entregarnos las viviendas y su documentación, con mensura y planos de por medio. Eso lo vamos a recibir el 31 de enero, y se va a rendir en Paraná el 3 de febrero, donde van a verifican todo. Mientras tanto, Vicoer tiene que hacer un sorteo de las viviendas, y a partir de ahí corren entre 10 y 15 días más por el tema de la documentación. Al mismo tiempo, a cada vecino hay que darle un documento de tenencia precaria para que pida la luz”, desglosó Echandi sobre los pasos posteriores.

Hay préstamos para construir, pero faltan los terrenos

En línea con las soluciones habitacionales, este año el IAPV lanzó un sistema de préstamos para que quienes tengan un terreno a su nombre pueda construir su casa o, en su defecto, si ya tiene una propiedad pueda ampliarla o refaccionarla.

“Se van a dar casi $46 millones para realizar la obra propia, de hasta 70 metros cuadrados, y en el caso de ampliación o refacción entre 4 y 16 millones de pesos. Se da un anticipo del 40%, se verifica que la obra haya llegado al 35% de avance, y se entrega otro 40% más. Luego, se constata que la obra esté en un 75% de ejecución y se entrega el 20% restante. Todo es muy rápido, va a haber ayuda de los arquitectos e ingenieros del IAPV. Hay diseños preestablecidos, pero no son obligatorios, siempre y cuando se cumpla con la cantidad de metros cuadrados.”, señaló el director de la Regional Sur.

Si bien es una buena señal que desde el Estado se busque la manera en la que la ciudadanía pueda alcanzar el sueño de la casa propia. Uno de los grandes inconvenientes es el acceso a la tierra.

En este sentido, el propio Echandi recordó que el barrio Vicoer contemplaba 108 viviendas, de las 30 que se van a entregar el mes que viene. Sin embargo, aquellos 78 que compraron su parcela tierra en el marco de ese plan, no pueden acceder a este préstamo.

“Por lo pronto, el programa de préstamos para la vivienda es incompatible con los terrenos que se entregaron en Vicoer porque no tienen servicios. De hecho, desde la experiencia de haber sido concejal, entiendo que ni siquiera se tendría que haber habilitado la venta en estas condiciones. Ojalá el día de mañana el IAPV, la Provincia o el Municipio puedan financiar los servicios para que estos propietarios tengan un lote en condiciones y puedan autoconstruirse”, sostuvo.

“Hoy esos terrenos no sirven para nada: no tienen agua, cloaca ni luz. No están habilitados para construir. Las 30 viviendas que se lograron edificar fueron porque el Estado se hizo cargo de poner los servicios. Ningún municipio está capacitado para hacer de un día para el otro semejante inversión. En la actualidad, el IAPV no puede prometer este tipo de ofertas a las familias que quedaron colgadas con este barrio”, admitió Echandi.

Además, el director de IAPV apuntó que “se están negociando con algunos programas que quedaron parados, como el de 124 Viviendas, con una empresa que tenía un anticipo de obras, y estaría negociando con Provincia hacer una cantidad de casas con el dinero de ese anticipo. Este barrio está ubicado en Bvard de María, cerca de las 210 Viviendas que también quedaron paradas. La posibilidad de seguir construyendo casas está, si aparece el dinero para hacerlo, pero no podemos prometer algo que no sabemos. Lo que sí va a haber son bastantes créditos personales para terrenos propios”.

Sobre la falta de fondos, Echandi apuntó que “los recortes en vivienda del gobierno de Milei hicieron caer todo y que espera que se reflexiones al respecto”.

“Han habido muchas malas experiencias a nivel nacional, pero eso no quiere decir que haya que sacar todo de raíz”, sentenció y agregó que “la idea es trabajar más en conjunto todos los estratos del Estado. Antes había planes nacionales, otros municipales, otros del IAPV. Creo que unificar todo me parece lo correcto. Tenemos que pelear para que haya fondos y se pueda avanzar en un plan de viviendas. No como antes, que eran 200 viviendas, sino que habría que hacer planes más cortos de 30 o 40 viviendas, pero que sea más efectiva y más rápida la entrega, porque si no se demoran 3 o 4 años en terminarse y las viviendas se deterioran, las personas no empiezan a disfrutarlo y tampoco comienzan a pagar. En el transcurso del mandato, tendría que ser la misma cantidad que se proponía antes, pero más concreto en ir año a año haciendo y entregando”.