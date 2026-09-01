Con recursos provinciales se licitó la terminación de 50 viviendas en la localidad de Villa Paranacito, en el marco del programa Ahora Tu Hogar. Siete empresas presentaron ofertas para realizar dichas tareas. La inversión oficial supera los 3.135 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 12 meses.

El acto licitatorio que se desarrolló en la sede del organismo provincial, fue encabezado por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals y contó con las presencias del escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra, los representantes de las empresas constructoras y personal técnico de la repartición provincial, entre otras autoridades.

Al respecto, Schönhals señaló: “La construcción de nuevas unidades habitacionales es un importante motor de crecimiento económico para generar inclusión social y la consolidación del hogar como núcleo familiar”. Además, el funcionario expresó que “se da un apoyo importante a la expansión de la industria local, siendo la vivienda una fuente intensiva en la creación de puestos de trabajo”.

El funcionario destacó el compromiso de la gestión provincial para “culminar las obras de viviendas iniciadas hace más de diez años y entregarlas a los vecinos que tanto esperan acceder a este derecho fundamental”.

Por último, valoró “el trabajo articulado con los municipios, para que cada vez más habitantes puedan cumplir con el sueño de tener un techo propio y darle continuidad a las obras a fin de que no decaigan la obra pública y el trabajo”.

Las obras a realizar

El proyecto contempla la terminación de 50 viviendas ubicadas en la zona centro-noroeste de Villa Paranacito. Las unidades contarán con dos dormitorios, estar-comedor con cocina integrada y baño completo; cuatro de ellas adaptadas para personas con discapacidad, garantizando condiciones de accesibilidad e inclusión.

Las firmas oferentes fueron Hornus y Cía; Ernesto Ricardo Hornus SA; Kavos SA; JCB Construcciones SA; Incar SA: Traza Construcciones SA y Pemode SRL .