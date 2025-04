Algunos vecinos señalaron que las edificaciones se llovieron y que las lluvias los dejaron aislados por las malas condiciones de las calles. Al respecto, Pablo Echandi, responsable de IAPV Regional Sur, habló con AhoraElDía sobre las medidas que se están tomando.

"Se trabajó la semana pasada completa, la empresa trabajó de lunes a viernes y cada 15 días van a volver de acuerdo a los reclamos que se vayan juntando. Se está actuando de acuerdo al reglamento, hay cuestiones que tienen que ver con la calle que nosotros no tenemos la solución. Piaggio cuando se fue firmó un convenio de que el Municipio se hacía cargo de todas las obras y le quedó ahora a esta intendencia. El problema de las calles y el badén no pasa por IAPV. Los problemas internos del barrio se están arreglando, hay unos biodigestores que se está evaluando qué se va a hacer porque están hundidos y no se necesitan cuando hay cloacas. Se está resolviendo qué es lo mejor para el barrio. Se está atendiendo permanentemente, aunque estos días de lluvia son imposibles para actuar", declaró Echandi.