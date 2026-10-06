El Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), realizó los sorteos complementarios de viviendas que se ejecutan en las localidades de Gualeguaychú y San José de Feliciano, con financiamiento del programa Ahora Tu Hogar.



En esta instancia, se sortearon las viviendas que permanecen disponibles luego de la Licitación de Acceso Directo y participaron los aspirantes habilitados que continúan en el proceso de adjudicación. También se sortearon las ubicaciones correspondientes a cada unidad habitacional.



Los actos, que se desarrollaron en la sede del organismo en Paraná, fueron encabezados por el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, quien estuvo acompañado por la senadora provincial Gladys Domínguez y el vocal Eduardo López Segura. La jornada fue certificada por la escribana delegada de la Escribanía Mayor de Gobierno, Mariela Narbais, y transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube del organismo.



En Gualeguaychú se sortearon 14 titulares de viviendas y ocho suplentes, además de tres viviendas correspondientes al cupo de discapacidad y seis suplentes. En San José de Feliciano, se sortearon siete titulares de viviendas y cinco suplentes, y dos viviendas correspondientes al cupo de discapacidad y cuatro suplentes.