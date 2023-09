Daniel Serorena

La historia de Isaías Ayala no es una historia cualquiera. Porque si bien sus ambiciones de convertirse en jockey profesional se fueron agrandando desde sus comienzos desde muy chico en Ceibas, cuando tuvo la chance de ingresar en la Escuela de Jockeys en San Isidro lo hicieron conocer desde adentro el mundo del turf.

Sin embargo, un contacto, un consejo y una posibilidad enorme que se abrió ante sus ojos: viajar a Estados Unidos para competir como jockey profesional en una de las mecas del turf a nivel mundial.

Desde Lexington, donde vive desde su arribo a Estados Unidos, Isaías dialogó con Ahora ElDía, contó parte de su historia, cómo vive en Estados Unidos y cuáles son sus aspiraciones futuras.

“Nací en Gualeguaychú, pero comencé con la actividad hípica en Ceibas. Mis hermanos mayores comenzaron a trabajar con Edgardo Traba en Ceibas y viéndolos a ellos trabajar con los caballos, me dio la inquietud de poder aprender a montar. Traba me dio la oportunidad, aprendí mucho con él y cuando cumplí 19 años me sumé a la Escuela de Jockeys en San Isidro”, dijo a modo de presentación.

Acerca de cómo y cuándo se dio la chance de poder viajar a Estados Unidos, el jockey contó que “la oportunidad de viajar a Estados Unidos se dio a través de Héctor Libré, que era profesor mío en la Escuela de San Isidro. El venía viendo algunas condiciones en mi trabajo y me comenzó que tenía un amigo que estaba en Estados Unidos vinculado a la actividad del turf. Norberto Palavecino fue quien en Buenos Aires me convenció para venirme, hice rápido el pasaporte y la visa y me vine a trabajar con él. Ya hace cinco años que estoy acá”.

En Estados Unidos, Isaías ha tenido la chance de trabajar con entrenadores y cuidadores latinoamericanos que le han confiado sus montas. Vive en Lexington, en el estado de Kentucky, pero también corre en el estado de Ohio, en el hipódromo Belterra Park, donde realizó sus primeras montas importantes, antes de comenzar a conseguir triunfos y afianzarse como uno de los jóvenes jockeys más importantes en un mundo totalmente competitivo.

“La principal diferencia entre el turf en Estados Unidos y en Argentina es que acá son más profesionales, se paga mejor y los trabajos están bien distribuidos. Hay una persona encargada de caminar al caballo, otro lo cuida y los jockeys nos dedicamos a montar. Hay mucha tecnología puesta al servicio de la actividad y se nota en los rendimientos de los caballos”, expresó Isaías.

Los resultados desde su arribo a Estados Unidos han sido sumamente satisfactorios, ha evolucionado y poco a poco, se convirtió en uno de los jockeys más exitosos. En 2021, ganó 30 carreras sobre 301 presentaciones en Belterra Park, destacado hipódromo de Cincinatti, mientras que también ha tenido la oportunidad de correr en varios otros hipódromos de Estados Unidos, como Indiana y Churchill Downs.

Pensando en el futuro, Isaías tiene claro el panorama. “Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad y seguir montando mientras pueda estar en buen nivel. Estoy pasando un buen momento, las ofertas de trabajo son importantes y ese momento hay que aprovecharlo. Pero también me gustaría poder empezar a conocer los secretos para ser cuidador y entrenador de caballos de carrera. Que no es lo mismo que ser jockey, como jockey se aprende mucho y se conoce la profesión, pero para ser entrenador hay otras cosas que se tienen que aprender y ese es mi objetivo una vez que deje de montar”.

Lógicamente que la tierra tira y tener la gran mayoría de su familia en Ceibas y Gualeguaychú lo hace extrañar, especialmente las cosas más simples. “Estoy muy feliz con mi presente, lógicamente que se extraña la familia, los asados en familia es algo que extraño mucho. También es cierto que con mi trabajo he podido darme algunos gustos personales que nunca imaginé poder hacerlo, pero es fruto de mi trabajo y lo he disfrutado”, expresó.