El vicepresidente regional para América de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerda, expresó una fuerte preocupación por el reciente rumbo de la política aerocomercial en Argentina, especialmente tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con un incremento unilateral de tasas e impuestos que impactan directamente sobre la operación de las aerolíneas.

Lo hizo en el marco de la Annual General Meeting (AGM), que se está llevando a cabo desde hoy en Río de Janeiro.

La advertencia adquiere una especial trascendencia en un contexto en el que el país busca consolidarse como un actor regional competitivo, atraer inversiones y potenciar la conectividad aérea como vector de desarrollo económico.

Durante un encuentro con la prensa especializada, del que participó la Agencia Noticias Argentinas, Cerda detalló el proceso previo a la implementación de estas medidas y cuestionó la falta de diálogo institucional con la industria.

“Inicialmente sí tuvimos reuniones con Eana y con ANAC, también con la Subsecretaría de Transporte Aéreo, y lo que ellos nos confirmaron es que no habría ningún tipo de aumento sin un proceso de consultoría con la industria”, detalló el directivo.

Dijo que, “esa reunión fue un lunes y el miércoles se implementó el aumento de tarifas, sin ningún tipo de aclaración a raíz de por qué se estaba realizando. Tenemos que recordar que este es el segundo aumento en 2 años. Hace 2 años tuvimos un aumento del 18%, también sin consultoría. Y por eso a nosotros nos preocupa que en un gobierno que ha sido tan proactivo, que ha ayudado mucho al transporte aéreo, ahora nos estamos encontrando que el costo para operar se está incrementando”.

Las declaraciones de Cerda ponen de relieve una tensión creciente entre el sector privado y las autoridades argentinas, en un escenario donde las aerolíneas enfrentan márgenes cada vez más ajustados debido a factores globales como el alza del combustible y las restricciones operativas.

A ello se suma, según el representante de IATA, la falta de avances concretos en la apertura del mercado a nuevos actores en servicios auxiliares. “La competencia con los servicios de handling todavía no se ha puesto en marcha. Aunque la política está aprobada, todavía no hemos visto ni una compañía de servicio a terceros que estén operando en el país. Y ésa es una situación que nos preocupa por el gran potencial que tiene el país”, afirmó.

En esa línea, el ejecutivo del organismo internacional remarcó que Argentina posee un enorme margen de crecimiento en materia de conectividad aérea, tanto doméstica como internacional, pero advirtió que decisiones unilaterales y la falta de previsibilidad pueden afectar la confianza de las compañías.

“A raíz de eso yo he escrito al gobierno, a los niveles más altos, para solicitar una reunión con ellos para ver cómo podemos llegar a un punto medio que todos podamos ganar, y sobre todo que tengamos un poco más de transparencia con las decisiones que se están tomando”, agregó.

En otro tramo de su intervención, el representante de IATA se refirió a la situación de la aerolínea argentina Flybondi, cuya coyuntura operativa y financiera ha generado inquietud en el mercado.

Si bien evitó profundizar en cuestiones comerciales específicas, reconoció que se trata de un escenario delicado. “Prefiero no comentar temas comerciales de operadores; sin embargo, existe una ‘situación delicada’ que atraviesa a toda la industria por los costos del combustible y es ‘preocupante’ porque no queremos ver empresas en situaciones difíciles”, señaló.

La compañía atraviesa una crisis que se ha ido gestando durante meses y que, hacia junio de 2026, se traduce en una reducción significativa de su flota activa, con operaciones limitadas a una fracción de su capacidad habitual.