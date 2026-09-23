Alrededor de las 18.30 horas, personal policial Motorizado, perteneciente al puesto de seguridad ubicado en inmediaciones de las calles Santiago Díaz y Federación, se encontraba realizando recorridas preventivas cuando observó a un hombre que circulaba por la vía pública llevando una moto a tiro.



Al reconocerlo y teniendo conocimiento de que debía encontrarse cumpliendo una medida de arresto domiciliario en el Barrio Fioroto de jurisdicción de la Comisaría Octava, el funcionario solicitó colaboración a personal de la Comisaría Tercera, procediendo a demorarlo e identificarlo en inmediaciones de calles Juan La Palma y Seguí.



Al momento de la intervención, el hombre, de 27 años de edad, adoptó una actitud alterada y se negó a acatar las indicaciones impartidas por el personal policial, por lo que fue aprehendido.



Puesto el hecho en conocimiento del Fiscal de Propiedad en turno, se dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de desobediencia judicial, en el marco de una causa por robo, como así también el secuestro de la moto, a fin de establecer su procedencia y propiedad.



En el marco de las tareas investigativas realizadas posteriormente, se logró localizar a la propietaria del rodado, quien se hizo presente minutos más tarde en la Comisaría Octava, donde radicó la correspondiente denuncia por la sustracción del mismo. El aprehendido fue trasladado hacia la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente