¿Iban distraídos? ¿No vieron que el cemento estaba fresco? ¿Se arriesgaron a pasar igual? Son varias las preguntas que surgen a raíz del insólito hecho que ocurrió este viernes en la ciudad.

En calle Doello Jurado, a la altura de Alem, un auto se hundió en el cemento fresco y los ocupantes debieron descender del vehículo, al quedar completamente atrapado en el cemento fresco.

Este particular episodio ocurrió en la siesta de este viernes, y fue retratado por vecinos que compartieron las insólitas imágenes con Ahora ElDía.