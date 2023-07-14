INSÓLITO
Iban en el auto, no vieron que el cemento estaba fresco y terminaron hundidos
El increíble suceso se dio este viernes en calles Doello Jurado y Alem.
¿Iban distraídos? ¿No vieron que el cemento estaba fresco? ¿Se arriesgaron a pasar igual? Son varias las preguntas que surgen a raíz del insólito hecho que ocurrió este viernes en la ciudad.
En calle Doello Jurado, a la altura de Alem, un auto se hundió en el cemento fresco y los ocupantes debieron descender del vehículo, al quedar completamente atrapado en el cemento fresco.
Este particular episodio ocurrió en la siesta de este viernes, y fue retratado por vecinos que compartieron las insólitas imágenes con Ahora ElDía.
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