Desde hace varios días, se instaló el rumor de romance que vincula a Mauro Icardi, que hace poco le dedicaba su amor a Wanda Nara, con una joven turca, Devrim Özkan, una bellísima actriz y modelo.

Luego de que ella aclarara que con Mauro serían "amigos", él compartió a través de sus stories una foto que llamó la atención. Pícaro, contó que estaba en medio de una ¡cita romántica! Aunque no reveló con quien.

Mientras la versión de affaire con Devrim sigue creciendo, él postea imágenes desde un exclusivo restaurante. "Date night", expresó remarcando que en ese mismo momento estaba en una "noche de cita".

Además, sumó un cariñoso emojii. Y todas las miradas apuntaron a la actriz y modelo con la que estaría saliendo.

WANDA NARA APUNTÓ CONTRA CHINA SUÁREZ POR SU AFFAIRE CON MAURO ICARDI

“No me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, dijo la mediática, mientras la conductora, Silvia Toffanin, le consultaba si realmente se había sentido ofendida, a lo que Wanda respondió afirmativamente.

Más adelante, Wanda volvió a entrar en el terreno de la polémica al criticar a los defensores de la China Suárez cuando la conductora le preguntó por qué hace un año se hablaba de la traición de Icardi.

“Sí, y depende: hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí. Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”, recordó.

“Entonces tuviste la sospecha de una traición. ¿Y qué te dijo?”, quiso saber la conductora. “Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad, aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”, cerró Wanda Nara, fiel a su estilo.