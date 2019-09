Icardi habló de su relación con Messi en la Selección

"Messi no te quiere en la Selección dice la leyenda, ¿qué pensás?", le preguntó Canal + de Francia en un mano a mano con el delantero. "Eso es lo que se dice, yo tuve la oportunidad de jugar con él y conocerlo, estar con él. Lo conocí en Barcelona hace muchos años. Dejo que se hable, como así se habla de mi vida privada con Wanda y se habla esto también de Messi", respondió el ex futbolista del Inter de Italia.

"¿Pero crees en eso?", insistieron desde el canal europeo. "No lo creo porque no lo conozco", afirmó Icardi, quien lleva pocos días en PSG y ya hizo su debut. "Es el mejor jugador del mundo. Tuve la oportunidad de estar con él y lo aprecio mucho, entonces no creo en estas cosas", completó Icardi.