Mauro Icardi subió un llamativo posteo dedicado a Wanda Nara que no pasó inadvertido entre los usuarios. “La culpa es tuya”, escribió. El delantero del Galatasaray compartió una foto en blanco y negro donde se lo puede ver a él recostado sobre una mesada y a la empresaria encima.

El detalle es que ambos aparecen con el torso desnudo. “Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta”, expresó junto a un emoji de enamorado.

El posteo no pasó inadvertido entre sus más de 10 millones de seguidores que le dedicaron todo tipo de frases ocurrentes y celebraron el presente de la pareja. “Qué pan dulce dijo @dbetular”, comentó divertido Kennys Palacios. A lo que el pastelero respondió con picardía: “Mudo”. Por el momento la mediática no se hizo eco de la publicación.