Un poco de paz en medio de una guerra mediática y legal: el 7 de enero, Wanda Nara regresó de Uruguay y fue directo a buscar a sus hijas, Francesca e Isabella de la casa de su padre. Chantajes, promesas y una organización de cumpleaños marcaron el intento de Mauro Icardi para convencer a las menores de pasar una noche más con él.

Desde las fiestas de fin de año, las nenas se encontraban bajo la guarda del futbolista, y mantenían una reducida comunicación con la Bad Bitch, que en medio de su atareada agenda laboral llamó por videollamada a sus hijas. La espera terminó y fue la empresaria quien compartió en redes sociales las imágenes junto a sus pequeñas.

Cada paso legal que dieron los mediáticos se hicieron públicos en los medios de comunicación, así como también los detalles más íntimos del ex matrimonio sumado a nuevas infidelidades. En ese contexto, y con la China Suárez viviendo en "la casa de los sueños" de la conductora de Bake Off, Wanda Nara compartió en su feed de Instagram tres fotos: las primeras fueron selfies de las tres juntas a pura sonrisa adentro del auto y la última de ella e Isabella. No se pudo determinar con certezas si fue personalmente a buscarlas a la casa de Nordelta o si alguien las acercó a donde ella las esperaba.

Separada de L-Gante, la empresaria de cosméticos juró enfocarse en sus hijos y lo está cumpliendo. Fue así que por la noche antes de dormir postró una historia donde se la pudo ver pegadas a Francesca e Isabella, junto al emoji de tres leones. Cabe recordar que Icardi no sólo tiene leones tatuados en el cuerpo, sino que además envió vídeos de felinos a su ex mujer con la intención de volver a tener una vida juntos.

Si bien se la vio a Wanda reencontrarse con sus hijas, luego de que éstas le reclamarán "vos nos abandonaste", el delantero de Galatasaray impuso resistencia apuntando directo a la debilidad de las jóvenes: "Ayer Mauro le dijo a sus hijas que Emilia Mernes iba a cenar con ellas. Con esa excusa, pidieron a la madre quedarse con el papá", contó Ángel de Brito en su cuenta de Instagram. Y es que las menores son fanáticas de la cantante, a la que fueron a ver al concierto en Vélez, completamente lookeadas con su merchandising.

El conductor de LAM agregó un nuevo detalle que pondría los pelos de punta a Wanda Nara: "El 19 de enero es el cumpleaños de una de las nenas, y le toca ese día a Mauro. 'La niñera China' ya está armando el festejo y pidiendo canjes para esa fiesta. Wanda explota", sumó. Cabe recordar que fue la Bad Bitch quien contó que su ex esposo mintió a sus hijas presentando a la China Suárez como la niñera, ya que al vivir fuera de Argentina casi toda su vida, no reconocen a la ex Casi Ángeles.