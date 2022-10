“¿Qué hizo el amigo Casaretto? Con los quilombos que hay, presentó un proyecto de resolución para anular los descensos en el campeonato de fútbol argentino y beneficiar a Patronato, que es un equipo de su provincia, Entre Ríos”, afirmó el periodista.

“Ahí tenés el proyecto”, decía Lanata a sus televidentes, mientras presentaba en pantalla el documento ingresado a la Cámara baja. “O sea, evitar que descienda Patronato: ¡Increíble!”, tradujo el conductor de “PPT”, fiel a su estilo.

“Al diputado Casaretto le podríamos decir que presente un proyecto para no ser declarado ‘boludo de la semana’, por ejemplo”, ironizó Lanata respecto al legislador entrerriano, “pero ya es tarde”, remató.

“Casaretto, usted es un boludo”, concluyó el conductor.

Casaretto desafía a quienes lo critican

Marcelo Casaretto no se quedó callado y aprovechó la ocasión para arremeter contra quienes lo cuestionaron por su proyecto de resolución y su agenda de prioridades en el Congreso.

“En esta semana se han ocupado de criticarme Jorge Lanata en PPT Canal 13 (grupo Clarín), Feinmann y Jonathan Viale (en La Nación+), entre otros, y 250 mil trolls en redes sociales como Twitter, Instagram y demás. Los de Juntos por Cambio, sus medios y sus periodistas te tratan de BOLUDO porque se creen LOS VIVOS DEL AÑO. Y a través de los trolls truchos anónimos suben la apuesta y te insultan y te descalifican de la peor manera”, repasó en un hilo de Twitter.

De cualquier manera -al igual que Lanata-, el diputado nacional por Entre Ríos también recurrió a la ironía: “No creía ser un enemigo tan importante para tan destacados dirigentes y multimedios”.

“Tengo 55 años de edad y 35 años de vida política, tengo el cuero duro y me la banco. Así que si me llaman para hablar de política y de economía o de cualquier tema, los atiendo y me divierto con ustedes”, los desafió.

Fuente: El Entre Ríos