La División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró identificar a los presuntos responsables de un robo ocurrido el pasado 12 de octubre en calle Seguí, entre San Juan y La Rioja.

Según la denuncia presentada por la víctima, mientras se encontraba con su pareja, dos hombres armados con cuchillos los amenazaron y les sustrajeron sus teléfonos celulares, un Samsung A04S y un Samsung A15.

Tras analizar las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores determinaron que los sospechosos tienen 29 y 37 años.

La Fiscalía en turno intervino en el caso y se aguardan las medidas judiciales correspondientes.