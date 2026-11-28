Adrián Olmedo y Juan Franco fueron identificados como las víctimas del doble homicidio ocurrido este sábado en La Paz, en el norte de Entre Ríos, supo AHORA por fuentes policiales.

El hecho sucedió a las 3.20 de la madrugada, sobre calle Arenales, en barrio Feria. Los dos hombres fueron hallados sin vida dentro de un Fiat 147.

La intervención policial comenzó tras recibir llamados que alertaban sobre disparos efectuados hacia un auto en ese sector de la ciudad.

Al llegar, los efectivos localizaron el Fiat 147 y constataron que sus dos ocupantes ya no presentaban signos vitales. Ambos tenían heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

En el lugar intervinieron la Fiscalía de turno, el médico forense y Policía Científica, junto con personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la Comisaría Primera y la Jefatura Departamental.

Los equipos realizaron pericias y averiguaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a quienes participaron del doble crimen.