Este lunes por la noche, en la zona costera de Campichuelo, departamento Uruguay, personal de Prefectura halló un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Si bien las causas del deceso aún son materia de investigación, las autoridades manejan como hipótesis principal que la víctima podría haber fallecido por ahogamiento.

El hallazgo fue notificado a las autoridades competentes minutos antes de las 22 horas. Personal de Prefectura realizó las tareas de rigor en el lugar y procedió a trasladar el cuerpo para su correspondiente autopsia, la cual permitió determinar la identidad de la persona y las circunstancias exactas de su muerte.

En tanto, personal de la Policía Científica de la Jefatura Departamental Uruguay llevó adelante las tareas técnicas correspondientes, e identificó al fallecido como Maximiliano Preiss, domiciliado en Concepción del Uruguay.

Sobre las causas del deceso, la fuerza informó que continúa siendo materia de investigación. No obstante, aclararon que la autopsia se efectuará en Gualeguaychú.

Fuente: AHORA