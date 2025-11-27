Identificaron al joven que falleció en el siniestro vial ocurrido la noche de este miércoles en Concordia. Se trata de Guillermo Frutos, de 30 años, quien falleció en el acto tras chocar en moto con un camión.

Según se informó a AHORA, el hecho sucedió alrededor de las 23:30 en Avenida Monseñor Rosch y Juan Manuel de Rosas, en uno de los accesos a Villa Zorraquín.

De acuerdo a las primeras informaciones, ambos vehículos circulaban de sur a norte y, cuando el camión intentó doblar, se produjo la colisión que finalizó en la muerte del motociclista.

El camionero tiene 38 años y fue detenido por orden de la Fiscalía. Además, se le realizó extracción de sangre. De la misma manera, tomaron pruebas del cuerpo del joven fallecido.

Asimismo, se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados en el choque: un camión Ford 4000, que transportaba aceites vegetales, y la moto de la víctima, una Guerrero GC 150 Urban.