Un preso murió este miércoles por la mañana en la Unidad Penal N°9 de Entre Ríos “Granja El Potrero” mientras realizaban el recuento de internos en los pabellones. Sufrió un paro cardíaco y falleció en el establecimiento.

El interno fue identificado por fuentes del Servicio Penitenciario como Sergio Magallán e indicaron que estaba a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú.

“Tenía problemas cardiológicos e hipertensión. Estaba medicado. Hoy al realizar el recuento tenía un dolor fuerte en el pecho y momentos después le dio un paro cardiorrespiratorio. Intentaron reanimarlo con personal médico pero el deceso se produjo enseguida”, informaron a AHORA fuentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Según supo Ahora ElDía, el fallecido, domiciliado en la zona de Palavecino, era soltero y había trabajado como empleado municipal. Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años. Además, tenía en trámite otra causa judicial por delitos similares.

El fallecido se encontraba alojado en el módulo “C” del establecimiento, sector que alberga a aproximadamente a un centenar de internos.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial del Cementerio Norte para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de confirmar las causas del deceso y descartar otras hipótesis. No obstante, las primeras evaluaciones apuntan a que una condición de salud preexistente habría derivado en un paro cardíaco.