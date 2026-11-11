Fuentes oficiales confirmaron a AHORA que el hombre hallado sin vida el lunes último en la zona de la planta de reciclaje de Diamante se llamaba Jorge Emilio Wolff, de 64 años.

Según se supo, la víctima había sido vista por última vez a inicios de noviembre. El hombre vivía solo en la zona rural de Isletas y un amplio operativo policial y judicial se dispuso a los efectos de poder localizarlo.

Finalmente, el lunes último en horas del mediodía, los restos de Wolff fueron encontrados. Su cuerpo se trasladó a la Morgue de Oro Verde, donde en las últimas horas ratificaron su identidad.

Consecuencia de lo sucedido, la Policía detuvo a tres hombres, dos de ellos de 40 años y uno de 21 años de edad, que fueron trasladados hacia la Alcaidía por guardar relación con el proceso investigativo que está en pleno desarrollo por estos momentos. La Policía y Fiscalía de Diamante, avanzan en la evolución para esclarecer lo ocurrido. Investigan la mecánica del crimen y además un robo de un acoplado nuevo que sufrió la víctima.