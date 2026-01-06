Un nuevo centro clandestino de detención que habría funcionado durante la última dictadura cívico-militar fue identificado en la ciudad de Paraná.

El hallazgo surge de una investigación articulada entre el Registro Único de la Verdad, la Fiscalía Federal y el Poder Judicial, y fue presentado formalmente ante el Ministerio Público Fiscal para que se profundicen las actuaciones.

Alejandro Milocco, extrabajador del Registro Único de la Verdad, explicó que la investigación comenzó a partir de una solicitud concreta de la Fiscalía Federal, que buscaba determinar si determinados testimonios de víctimas correspondían a centros clandestinos ya registrados en la provincia. “Cuando empezamos a analizar las declaraciones advertimos que no se trataba del mismo lugar”, señaló.

A partir de esa primera observación, se inició un trabajo minucioso de cruce de información. Se revisaron declaraciones judiciales tomadas desde el regreso de la democracia en 1983, documentación del archivo del Registro Único de la Verdad y registros históricos municipales.

Ese análisis permitió concluir que los relatos no coincidían con centros clandestinos ya identificados, como el Batallón de Comunicaciones. Por el contrario, las descripciones remitían a otro espacio, hasta ahora no documentado como centro clandestino de detención.

Según reconstruyó la investigación, el lugar funcionaba como un sitio transitorio. Allí eran trasladadas personas detenidas ilegalmente desde otros centros para ser interrogadas y sometidas a torturas durante horas o días, antes de ser devueltas a los lugares de detención permanente.

Milocco explicó que los testimonios describen una antigua casona con características muy específicas: un sótano al que se accedía por una escalera, una galería, una arboleda particular y un camino de ingreso bien definido. “Las víctimas recuerdan con claridad esos elementos, lo que nos permitió orientar la búsqueda”, indicó.

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el análisis de fotografías aéreas históricas utilizadas por el municipio para relevar la expansión urbana. Ese material permitió comprobar que la construcción existía al menos desde 1933 y seguía en pie hacia fines de la década del 70.

Además, se realizaron trabajos de planimetría y geolocalización para determinar distancias y ubicaciones. De ese modo, se estableció que el inmueble se encontraba en la zona de calle General Espejo, detrás del Batallón de Comunicaciones, dentro de lo que hoy es el campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Aunque la edificación ya no existe, la ubicación fue corroborada junto a testigos víctimas, quienes pudieron reconocer el lugar a partir de referencias espaciales.

El decimocuarto centro clandestino identificado en Entre Ríos



De confirmarse judicialmente, este hallazgo elevaría a 14 la cantidad de centros clandestinos de detención identificados en la provincia de Entre Ríos.

Milocco remarcó que la denuncia presentada busca que la Justicia pueda acceder a documentación a la que el Registro no puede requerir directamente, como planos del Ejército o archivos del Estado nacional.

“La investigación sobre el terrorismo de Estado no está cerrada. Todavía hay baches, respuestas que no tenemos y testimonios que siguen aportando información”, afirmó.

Milocco subrayó además el fuerte impacto simbólico del descubrimiento. “Pensar que en un lugar donde hoy circulan cientos o miles de estudiantes, donde se produce conocimiento, haya funcionado un centro de torturas, obliga a seguir construyendo memoria”, sostuvo.

Fuente: El Once