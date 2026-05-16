DEFINICIONES
Ignacio Torres afirmó que el PRO busca construir una alternativa para 2027, pero advirtió por las “vanidades”
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que los mandatarios provinciales del PRO trabajan en la construcción de una alternativa política con vistas a las elecciones presidenciales de 2027, aunque evitó confirmar una eventual candidatura propia. “Los gobernadores vamos a tener una opción, no tengas duda de eso”, afirmó durante una entrevista en Radio con Vos, donde planteó la necesidad de conformar “un espacio republicano y federal” que pueda romper con lo que definió como “la Argentina pendular”, resumida en la lógica “Milei o el abismo”.
Pese a las especulaciones sobre su proyección nacional, Torres prefirió mostrarse cauto respecto de quién encabezará ese eventual armado opositor. “Vamos a trabajar en el armado de una alternativa de poder y después veremos la discusión de quién encabeza o no”, sostuvo.
El mandatario también analizó la situación interna del PRO, al que describió como un espacio atravesado por tensiones y fragmentación. En ese sentido, reconoció que la coalición Provincias Unidas, impulsada por varios gobernadores, no obtuvo los resultados esperados en las elecciones de 2025 debido a que gran parte del electorado votó en clave de respaldo o rechazo al presidente Javier Milei. Sin embargo, defendió el proyecto y remarcó que su objetivo fue instalar una agenda federal y republicana.
Torres también se refirió al rol de Mauricio Macri dentro del PRO y negó que el expresidente simplemente haya transferido sus votos a Milei. Aunque admitió que hubo un acompañamiento político importante, sostuvo que el electorado tiene autonomía y capacidad de decisión propia. Además, reconoció que el PRO aportó “gobernabilidad” al oficialismo, especialmente en el inicio de la gestión libertaria, aunque cuestionó las internas partidarias generadas por “vanidades, egos y mezquindades”.
En ese marco, planteó que el PRO no puede convertirse en un espacio “sumiso” y remarcó que debe mantener protagonismo político propio si pretende seguir siendo competitivo. “Un partido sin aspiración de poder está destinado a desaparecer”, afirmó.
Por último, el gobernador chubutense pidió dar mayor espacio a dirigentes jóvenes y relativizó la discusión anticipada sobre candidaturas. Según dijo, los gobernadores están concentrados principalmente en la gestión y consideró que gran parte de los debates políticos actuales responden a un “microclima” alejado de las preocupaciones reales de la sociedad.