El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que los mandatarios provinciales del PRO trabajan en la construcción de una alternativa política con vistas a las elecciones presidenciales de 2027, aunque evitó confirmar una eventual candidatura propia. “Los gobernadores vamos a tener una opción, no tengas duda de eso”, afirmó durante una entrevista en Radio con Vos, donde planteó la necesidad de conformar “un espacio republicano y federal” que pueda romper con lo que definió como “la Argentina pendular”, resumida en la lógica “Milei o el abismo”.

Pese a las especulaciones sobre su proyección nacional, Torres prefirió mostrarse cauto respecto de quién encabezará ese eventual armado opositor. “Vamos a trabajar en el armado de una alternativa de poder y después veremos la discusión de quién encabeza o no”, sostuvo.

El mandatario también analizó la situación interna del PRO, al que describió como un espacio atravesado por tensiones y fragmentación. En ese sentido, reconoció que la coalición Provincias Unidas, impulsada por varios gobernadores, no obtuvo los resultados esperados en las elecciones de 2025 debido a que gran parte del electorado votó en clave de respaldo o rechazo al presidente Javier Milei. Sin embargo, defendió el proyecto y remarcó que su objetivo fue instalar una agenda federal y republicana.

Torres también se refirió al rol de Mauricio Macri dentro del PRO y negó que el expresidente simplemente haya transferido sus votos a Milei. Aunque admitió que hubo un acompañamiento político importante, sostuvo que el electorado tiene autonomía y capacidad de decisión propia. Además, reconoció que el PRO aportó “gobernabilidad” al oficialismo, especialmente en el inicio de la gestión libertaria, aunque cuestionó las internas partidarias generadas por “vanidades, egos y mezquindades”.

En ese marco, planteó que el PRO no puede convertirse en un espacio “sumiso” y remarcó que debe mantener protagonismo político propio si pretende seguir siendo competitivo. “Un partido sin aspiración de poder está destinado a desaparecer”, afirmó.

Por último, el gobernador chubutense pidió dar mayor espacio a dirigentes jóvenes y relativizó la discusión anticipada sobre candidaturas. Según dijo, los gobernadores están concentrados principalmente en la gestión y consideró que gran parte de los debates políticos actuales responden a un “microclima” alejado de las preocupaciones reales de la sociedad.