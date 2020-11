Iliana Calabró destapó las internas en el grupo de WhatsApp de MasterChef

"Si hay repechaje obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera. Ahora iría a divertirme. No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad. Cuando me enojé, vi que pueteaba demasiado, y yo no soy así, de decir muchas malas palabras", dijo la actriz, quien se fue con un sabor amargo del show el domingo pasado.

Siendo embajador de MasterChef Celebrity, Marcelo Polino hizo gala de su oficio periodístico y pinchó a Iliana para lograr una declaración más jugosa: "Pero igual te vas a tener que enfrentar al jurado y a tus compañeros, que están desde el primer día y dicen 'entran más frescos'. Va a haber más frentes abiertos".

Ante ese punzante bocadillo, Calabró expuso las internas entre los concursantes que no se ven al aire, dado que ocurren en WhatsApp. "Hay buena energía, pero la energía va cambiando. Yo sigo en el chat y veo algunas rispideces. Hay un antes y un después", disparó Iliana, sorprendiendo a Vicky Xipolitakis, quien también estaba como invitada y por el momento fuera de competencia porque recientemente se recuperó de Covid-19.

"Yo también estoy en el chat y no veo", le retrucó La Griega. Así, Iliana sostuvo con firmeza que las internas existen: "Pero vos no mirás, no escribís nunca, ni te enterás".