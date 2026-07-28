Este martes 28 de julio, los Obeliscos de la Costanera se iluminarán de color naranja en adhesión al Día Nacional de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH).

La iniciativa será acompañada por el Municipio, a través del Área de Accesibilidad e Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano, y forma parte de la campaña promovida en todo el país por la agrupación Familias Leonas TDAH.

La fecha busca visibilizar esta condición del neurodesarrollo, facilitar el acceso a información confiable y promover el acompañamiento adecuado de niños, adolescentes y personas adultas con TDAH. También procura contribuir a la eliminación de prejuicios y favorecer el respeto de sus derechos en los ámbitos educativo, laboral y social.

El TDAH puede manifestarse mediante dificultades relacionadas con la atención, la impulsividad y la hiperactividad, con diferentes niveles de impacto en la vida cotidiana. Por este motivo, la detección temprana, el acceso a abordajes adecuados y la comprensión del entorno resultan fundamentales.