El jueves por la noche, cuando Reid Wiseman, comandante de la misión espacial tripulada Artemis II, que durante diez días orbitará alrededor de la luna, publicó las primeras imágenes tomadas desde la cápsula Orión, mostró a la tierra como un globo azul y brillante, con auroras en los polos y luz zodiacal visible en su superficie, permitiendo ver en detalle desde Venus hasta Buenos Aires y varias ciudades argentinas.

Además, por tratarse de una foto nocturna, la imagen constató una vez más la impresionante y masiva presencia de buque extranjeros, mayormente chinos, pescando en la llamada “Milla 201”, al límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), también llamado “Mar Argentino”, que comprende el área hasta 200 millas marinas desde la costa continental.

La foto fue tomada a las 21:27 (hora argentina) del jueves. La identificación de la flota pesquera, realizada por el astrónomo y físico Guillermo Abramson, del Instituto Balseiro, en San Carlos de Bariloche, fue posible porque el grueso de la flota china se compone de buques “poteros”, especializados en la pesca de calamar, una especie fotosensible cuya captura se realiza de noche, atrayéndola con potentes luces para luego desplegar las “potas” de captura.

La consiguiente luminosidad, que ya había sido constada por imágenes satelitales y sobrevuelos aéreos que describían la presencia de “ciudades en el mar” y ahora se observa en fotos tomadas desde casi 400.000 kilómetros de distancia, es una cuestión que afecta la biomasa marina, pues el calamar es una especie clave de la “cadena trófica” del Mar Argentino.

Los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando al borde del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos observó el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), 418 son de bandera china, aunque también es posible que todos o la mayoría de 28 “abanderados” con los colores de Vanuatu sean en realidad también propiedad de empresas chinas.





En la presente temporada de pesca, la abundancia de calamar fue particularmente atractiva para la flota china “de aguas distantes”. Este año, además, los armadores pesqueros chinos intensificaron la política de usar “bandera de conveniencia” ajena, en particular de Vanuatu. De hecho, con 28 buques “abanderados” como si fueran de Vanuatu, los pesqueros con el pabellón de ese conjunto de islas 1.750 kilómetros al este de Australia, son ya la quinta flota extranjera (detrás de la de China, Taiwán, Corea del Sur y España) pescando al borde y en ocasiones al interior (e ilegalmente) del Mar Argentino.

Prefectura detectó durante la última semana a tres buques con bandera de Vanuatu que realizaban pesca ilegal dentro del Mar Argentino y les aplicó multas, una de ellas por un monto récord de $1.262 millones. Según explicó el investigador marino Milko Schvartzman, los tres barcos pertenecen en realidad a una misma empresa china, Hai Shun Shipping Co, registrada en Samoa Occidental y propiedad del ciudadano chino Yue Xijedong.

La compañía cuenta con nueve buques, todos bajo bandera de Vanuatu, que operan en el límite del Mar Argentino y, en algunos casos, ingresan de manera ilegal a sus aguas. Schvartzman señaló además que este tipo de embarcaciones, aunque utilizan banderas extranjeras, son de origen chino, construidas en ese país y tripuladas por ciudadanos chinos, y son las que suelen incurrir en este tipo de infracciones.