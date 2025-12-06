La División Drogas Peligrosas Gualeguaychú llevó adelante este viernes un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Pronunciamiento y Santa Fe, de la localidad de Larroque. El procedimiento se desarrolló entre las 16:00 y las 19:00 horas, en el marco del Legajo OGA caratulado “Su Denuncia”, con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Jorge Gutiérrez y el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, a cargo del Dr. Ignacio Boris Telenta.

Durante la diligencia, y bajo jurisdicción de Comisaría Larroque, se logró el secuestro de alrededor de 120 envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína, que arrojaron un pesaje total de 50 gramos. Además, se incautaron alrededor de $250.000 en efectivo, equipos de telefonía celular, un plato con restos de cocaína y recortes varios utilizados para el fraccionamiento y su posterior comercialización.

Puede interesarte

En el lugar fueron identificadas tres personas mayores de edad: dos hombres de 60 y 22 años, y una mujer de 29 años. El ciudadano de 60 años fue trasladado a Jefatura Departamental Gualeguaychú en calidad de Detenido Comunicado, quedando a disposición de la Justicia.



En el procedimiento también participo personal del Grupo Especial, Jefe de Comisaria Larroque y su personal a cargo, bajo la supervisión del Subjefe Dptal.