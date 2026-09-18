Impactante: allanaron por estafas, pero encontraron un laboratorio de ketamina
Un impactante hallazgo se produjo en las últimas horas por parte de la Policía de Entre Ríos, que realizó dos allanamientos por estafas y terminó encontrando un laboratorio de ketamina. Consecuencia de los operativos, quedó detenida una joven.
Los procedimientos se ejecutaron en calle 25 de Junio de Paraná y Mihura de San Benito, en el marco de una causa por cheques apócrifos entregados a comerciantes de corralones de Paraná y Hasenkamp.
La fuerza secuestró aberturas -adquiridas producto de la estafa-, una chaleco balístico, una prensadora de tapa de fracos al vacío, más de 2 gramos de cocaína, 700 mil pesos y 2.600 dólares. Pero lo más impactante fueron los 287 recipientes con droga sintética, además de otros más de 800 vacíos y listos para ser llenados. Además, una cámara de vigilancia, documentación y celulares.
La única detenida tiene 23 años y quedó a disposición de la Justicia. El caso es investigado por el fiscal Santiago Alfieri.
Fuente: Ahora