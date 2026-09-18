Un impactante hallazgo se produjo en las últimas horas por parte de la Policía de Entre Ríos, que realizó dos allanamientos por estafas y terminó encontrando un laboratorio de ketamina. Consecuencia de los operativos, quedó detenida una joven.

Los procedimientos se ejecutaron en calle 25 de Junio de Paraná y Mihura de San Benito, en el marco de una causa por cheques apócrifos entregados a comerciantes de corralones de Paraná y Hasenkamp.

La fuerza secuestró aberturas -adquiridas producto de la estafa-, una chaleco balístico, una prensadora de tapa de fracos al vacío, más de 2 gramos de cocaína, 700 mil pesos y 2.600 dólares. Pero lo más impactante fueron los 287 recipientes con droga sintética, además de otros más de 800 vacíos y listos para ser llenados. Además, una cámara de vigilancia, documentación y celulares.

La única detenida tiene 23 años y quedó a disposición de la Justicia. El caso es investigado por el fiscal Santiago Alfieri.

Fuente: Ahora