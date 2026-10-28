Al menos 50 personas murieron y 179 estaban heridas tras producirse un choque de trenes cerca de la ciudad de Toledo y se encontraba paralizado el tránsito ferroviario de alta velocidad española (AVE) en la línea Madrid-Andalucía.

Según informaron los medios locales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el accidente se produjo a la altura de Urda entre una formación de AVE de Renfe y un tren de Iryo, tras lo cual dos vagones cayeron por un terraplén y se desplegó un amplio operativo de emergencias.

Los primeros indicios -según Protección Civil– apuntan que el tren Iryo estaba detenido en la vía por motivos que se desconocen y el tren AVE lo golpeó por detrás, lo que provocó la caída de los vagones por un terraplén.

Además, se indicó que en el lugar trabajaban Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.

Pedro Sánchez, “consternado”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró “consternado” ante el grave accidente y añadió que los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas.

Aseguró que se mantenía en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió Sánchez en la red social X, donde destacó que los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para atender a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con las administraciones implicadas.

Comunicado de la empresa Renfe

La empresa ferroviaria española Renfe indicó que el accidente se registró entre las localidades de Mora y Orgaz, mientras Adif señaló a través de un mensaje en X: “Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”.

El balance de víctimas sigue siendo provisional, aclara un cable actualizado de la agencia de noticias Xinhua.

El siniestro se produjo alrededor de las 08:54 hora local (0754 GMT) entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con la región meridional de Andalucía.

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria española, informó de un “alcance entre dos trenes” y suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Dos coches descarrilaron y cayeron por un terraplén

Dos coches del tren de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén, según fuentes de los servicios de emergencia y del Ministerio de Transportes.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia, situación operativa 1, en la provincia de Toledo.

En la zona trabajaron bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de municipios próximos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la evacuación y atención de los pasajeros, mientras el Ayuntamiento de Urda ha preparado instalaciones municipales para recibir a los afectados.

Las causas del accidente se desconocían por el momento según el informe de la agencia china y la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecìa interrumpida mientras continuaban las labores de rescate y se evalúan los daños en los trenes y en la infraestructura.