Un auto y un camión que transportaba gas licuado chocaron alrededor de las 11 de este sábado en la ruta nacional 131, a pocos metros del acceso Illia de Crespo. El conductor del auto quedó atrapado y debió ser rescatado por bomberos. El camión volcó y la circulación quedó totalmente interrumpida por seguridad.

Según se informó a AHORA, el automovilista viajaba en un Peugeot 208 y quedó atrapado dentro del habitáculo a raíz del impacto. Bomberos Voluntarios realizó las tareas de rescate y, posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial. No se informó el alcance de sus lesiones.

El camión, en tanto, terminó volcado sobre su lateral izquierdo. Su conductor logró salir por sus propios medios. En el operativo intervinieron dos dotaciones, con un total de siete bomberos, que trabajaron en el rescate y en las medidas de seguridad.

Debido al tipo de carga y a la posición en la que quedó el vehículo, se estableció un perímetro de seguridad y el corte total de la ruta. La interrupción se mantendrá hasta que pueda realizarse el trasvase del gas licuado a otro camión y las maniobras para poner el vehículo nuevamente sobre sus ruedas y retirarlo.

La circulación se habilitará cuando finalicen los trabajos y se garantice que no existe riesgo para el personal ni para terceros. No se informó un horario de reapertura ni las circunstancias en las que se produjo el choque.