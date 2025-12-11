El violento choque entre un camión con acoplado que transportaba granos y una cosechadora sucedió por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 198, en jurisdicción del departamento Gualeguay.

Ambos vehículos coincidieron sobre el puente, sin espacio suficiente para atravesar la traza. De acuerdo con la información policial brindada, ninguno de los dos rodados logró maniobrar a tiempo y terminaron colisionando de frente, generando un importante daño estructural tanto en el puente como en las unidades involucradas.

A raíz del fuerte impacto, el camión despistó, rompió la baranda de contención y cayó al cauce del arroyo, desparramando gran parte de los granos que transportaba. El vehículo quedó volcado y con daños significativos, mientras personal policial y de emergencia trabajaba en la zona para asegurar el lugar y coordinar el retiro de la unidad.

El chofer del camión resultó con lesiones leves y el de la cosechadora no tuvo que ser asistido. APF