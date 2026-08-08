El hombre de 78 años que sufrió graves quemaduras al estar en la embarcación cuando explotó y comenzó a prenderse fuego, fue trasladado este sábado desde la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario a la clínica privada Pronto, ubicada en el centro de la cuidad.

Permanece en estado crítico, con respiración mecánica asistida.

Según supo Ahora ElDía, la víctima tiene quemadurasde carácter grave, tipo A y B, que afectan casi la mitad de su cuerpo.

Una quemadura tipo B (también conocida clínicamente como quemadura de tercer grado o de espesor total) es una lesión grave que implica la destrucción completa de todo el espesor de la piel, abarcando la epidermis, la dermis y comprometiendo los anexos cutáneos (folículos pilosos, glándulas sudoríparas) y las terminaciones nerviosas.

Las tipo A son aquellas lesiones que afectan únicamente la capa más externa de la piel, es decir, la epidermis, y en ocasiones pueden comprometer de forma muy leve la parte superior de la dermis papilar.

Además, el hombre de 78 años también tiene las vías respiratorias comprometidas.

La última novedad es que evalúan trasladarlo a Buenos Aires a una institución especializada. Para ello, debe ser compensado para poder realizar el viaje.