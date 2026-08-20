HACE INSTANTES
Impactante incendio en la cabina de un camión en la Ruta 12
El transporte de carga tomó fuego mientras cruzaba el puente sobre el río Gualeguay y se produjo un incendio de enorme magnitud. El tránsito está interrumpido en el lugar.
Un camión ardió en llamas este jueves por la mañana mientras transitaba por el puente Pellegrini de acceso a la ciudad de Gualeguay por la ruta 12.
El paso estuvo interrumpido en el lugar, mientras desde bomberos combatían y finalmente apagaban el fuego.
Según trascendió, el camión provenía de la provincia de Corrientes con un cargamento de verduras.
El fuego se originó en la cabina, registró LT38.
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