Un camión ardió en llamas este jueves por la mañana mientras transitaba por el puente Pellegrini de acceso a la ciudad de Gualeguay por la ruta 12.

El paso estuvo interrumpido en el lugar, mientras desde bomberos combatían y finalmente apagaban el fuego.

Según trascendió, el camión provenía de la provincia de Corrientes con un cargamento de verduras.

El fuego se originó en la cabina, registró LT38.