Atropellaron a un hombre en Paraná y lo dejaron abandonado. El hecho ocurrió el sábado por la noche y las cámaras de seguridad de un comercio captaron el momento justo del impacto.

El siniestro ocurrió a las 21.20 en Avenida Crisólogo Larralde. El conductor del auto no se detuvo, sino que continuó su marcha y se dio a la fuga. El propio damnificado compartió el video, indignado por el accionar de quien iba al volante.