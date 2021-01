El lamentable hecho ocurrió a las 14:10 del pasado miércoles en la calle Bolaños al 3.500, entre Magdalena y Chascomús, en la mencionada localidad del partido de Lanús.

Tres mujeres y el niño caminaban por la vereda cuando fueron abordadas por tres jóvenes que iban a bordo de una moto y que buscaban robarles los celulares y otras pertenencias.

Al ver a los ladrones, dos de las mujeres corrieron hacia adelante, mientras que la restante tomó el camino contrario.

Estático, inmovilizado y sorprendido por la situación quedó Francesco, de dos años.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que el niño observa cómo los delincuentes intentan arrebatarles los teléfonos a su madre y a su abuela, quien recibió algunos golpes de parte de los ladrones.

"Francesco está bien, por suerte no quedó en shock, no se puso a llorar. Mi mamá quedó golpeada, con moretones", contó Luciano, el tío del niño, en declaraciones a TN.

Uno de los delincuentes fue detenido, pero al tratarse de un menor de 15 años fue liberado a las pocas horas.

Micaela, la madre de Francesco, señaló que se quedaron "en blanco" cuando aparecieron los motochorros y se refirió al momento en el que el nene de dos años quedó solo en medio de la vereda: "No lo hice intencionalmente, pero si lo agarraba o me quedaba con él, creo que nos hubiesen pegado a los dos. Me molestan los comentarios (en redes sociales) diciendo que soy una mala madre".

Además, la joven recordó que es el segundo robo que sufre estando con su hijo: "Nos robaron una vez y me tiraron el carrito, cuando él era bebé".