Un hombre de 81 años resultó lesionado tras un choque y vuelco registrado en la Ruta Nacional 127, a la altura del kilómetro 152, en jurisdicción de Sauce de Luna. El siniestro involucró a una camioneta Fiat Strada y a un camión Scania con acoplado.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, ambos vehículos circulaban en sentido ascendente, desde Sauce de Luna hacia Federal. En ese contexto, el camión con acoplado habría intentado sobrepasar al vehículo de menor porte en una zona donde la maniobra está prohibida.

Choque y vuelco en Ruta 127

Según la posible mecánica informada, durante el sobrepaso el camión impactó con su rueda delantera derecha sobre el lateral izquierdo del Fiat Strada. Como consecuencia, la camioneta terminó volcando sobre la ruta, en un nuevo episodio vinculado a siniestros viales con camiones en rutas entrerrianas.

El conductor del vehículo de menor porte sufrió un corte superficial en el codo izquierdo y fue trasladado en ambulancia al hospital local para su evaluación. El conductor del camión, un joven de 26 años, no presentó lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos del Puesto de Control Vial Federal y personal de la Comisaría Sauce de Luna. Las actuaciones quedaron orientadas a determinar con precisión cómo se produjo el accidente.