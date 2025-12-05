Un apagón dejó sin luz a media Concepción del Uruguay la noche de este jueves. El corte comenzó alrededor de las 23:30 y se extendió hasta las primeras horas de la madrugada, según informan medios locales.

Por el momento, se desconocen las causas del episodio. El servicio fue restablecido y comenzó a funcionar con normalidad entre las 1 y la 1:30, aproximadamente.

Fotos: @otro.drone