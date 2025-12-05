A OSCURAS
Impactantes imágenes: Un apagón dejó a media ciudad entrerriana sin luz
Sucedió en Concepción del Uruguay. Los vecinos advirtieronuna interrupción del servicio de manera imprevista en medio de la noche.
Un apagón dejó sin luz a media Concepción del Uruguay la noche de este jueves. El corte comenzó alrededor de las 23:30 y se extendió hasta las primeras horas de la madrugada, según informan medios locales.
Por el momento, se desconocen las causas del episodio. El servicio fue restablecido y comenzó a funcionar con normalidad entre las 1 y la 1:30, aproximadamente.
Fotos: @otro.drone
