TORNEO APERTURA DE PRIMERA A
Imparable: Juventud Unida sumó su quinto triunfo, lidera con puntaje ideal y sigue sin recibir goles
En la continuidad de la quinta fecha, el Decano venció como local a Unión del Suburbio 2-0 y se mantiene en lo más alto de las posiciones con 15 puntos.
Juventud Unida mantiene un inicio perfecto en el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y alcanzó su quinta victoria consecutiva, lo que lo sostiene como único líder e invicto con puntaje ideal.
Esta vez, el conjunto albiceleste superó en “La Vía” a Unión del Suburbio por 2-0, con un doblete de Leandro González. Además de no dejar puntos en el camino en estas primeras fechas, el equipo dirigido por el paranaense Daniel Waldner aún no recibió goles en el certamen: suma 10 a favor y ninguno en contra.
En los otros encuentros de la jornada, que se disputaron en un domingo soleado y fresco, Pueblo Nuevo derrotó como local a Defensores del Oeste 1-0, con gol de Guillermo Aguilar, en el regreso del Sabalero a su estadio La Ciudadela tras más de seis meses de inactividad por trabajos en el campo de juego.
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La fecha también registró dos empates. En Urdinarrain, Deportivo Urdinarrain y Central Entrerriano igualaron 1 a 1: Lionel Marchesini abrió el marcador para la visita y David Tellechea marcó la igualdad para los dirigidos por el “Beto” Acosta.
Por su parte, Sarmiento y Juventud Urdinarrain empataron sin goles en el estadio “José ‘Toto’ Gallop”, en el único partido que no registró emociones.
La fecha se puso en marcha el viernes por la noche con dos encuentros. En el estadio Raúl Impini, Central Larroque superó con autoridad a La Vencedora por 2-0, con un doblete de Lautaro Viale.
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En tanto, en el Estadio Municipal, Camioneros vencía a Independiente por 2-0 (Patricio Espinosa y Rodrigo Carrizo) y estaba cerca de sumar sus primeros puntos del torneo. Sin embargo, a los 70 minutos el partido fue suspendido luego de que Matías Collaso, jugador del conjunto que se imponía en el marcador, agrediera al árbitro Maximiliano Cantti Páez. Ahora será el Tribunal de Penas el que deberá expedirse sobre la resolución del encuentro.
Posiciones
Juventud Unida 15
Central Larroque 10
Juventud Urdinarrain 8
Deportivo Urdinarrain 8
Unión del Suburbio 7
Pueblo Nuevo 7
Independiente* 6
Sarmiento 6
Central Entrerriano 6
La Vencedora 4
Defensores del Oeste 3
Camioneros* 0
*Un partido menos.
Próxima fecha
Juventud Unida vs. Deportivo Urdinarrain
Unión del Suburbio vs. Central Larroque
Juventud Urdinarrain vs. Independiente
La Vencedora vs. Sarmiento
Camioneros vs. Pueblo Nuevo
Defensores del Oeste vs. Central Entrerriano