El viernes por la mañana, en el predio del Parque Industrial Municipal Sustentable de Industrias Secas, el intendente Martín Piaggio firmó con los representantes de la empresa Imperial Cord el boleto de compra-venta de un lote donde se instalará una fábrica de cámaras de bicicleta.

“Es una gran emoción para mí y todo este gran equipo. Este acto significa para nosotros mucho más que una simple transacción. Se trata, en verdad, de un paso más en la materialización de este sueño que encaramos con una fuerte decisión y compromiso político”, expresó Martin Piaggio.

“Frente a la gran demanda mundial de generación de fuentes de empleo digno, desde nuestro pequeño lugar, logramos desarrollar nuestras capacidades como Municipio, generando las condiciones necesarias para el desarrollo industrial sustentable con inclusión en el sur de la provincia y, de esta manera, con mucha dignidad, lograr colaborar desde el Estado Local para que cada gualeguaychuense tenga oportunidades”, profundizó.

“Desde la adquisición del predio, las obras, las gestiones con nación y provincia y la articulación con el sector industrial hasta el día de hoy,, no hemos dejado ni un minuto de trabajar por esa ciudad pujante, con proyectos de vida, por esa ciudad con un pueblo feliz, donde cada gualeguaychuense pueda realizarse en libertad, amor e igualdad, con más producción local y más trabajo de calidad”, amplió.

Estuvieron presentes en la firma el intendente de Paraná, Adán Bahl; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; la viceintendenta Lorena Arrozogaray; el secretario de Desarrollo Social Ambiente y Salud, Martín Roberto Piaggio; la directora de Ambiente, Camila Ronconi; y demás integrantes del gabinete local.

Durante la jornada también recorrieron el predio donde avanzan diferentes obras, agua, luminaria, desagües, calles, energía. Próximamente se llevará adelante un llamado a licitación para dotar de gas natural al nuevo Parque, proyecto que será financiado por la provincia de Entre Ríos a través de la secretaría de Energía a cargo de Silvina Guerra que también estuvo presente en la recorrida.

Sobre el Parque Industrial Municipal Sustentable

Sobre la Autovía Artigas RN 14, a 220 km de la ciudad de Buenos Aires y a minutos del centro de Gualeguaychú, se posiciona estratégicamente, esta importante apuesta del Municipio al desarrollo económico y productivo de la región.

El Parque Industrial Municipal Sustentable es una nueva propuesta de articulación público privada que pretende dar respuesta a los desafíos aumentar la producción de bienes y servicios mediante procesos de producción amigables con el ambiente.

Este nuevo polo productivo, de 25 hectáreas dispone de 31 lotes, para industrias que no generen efluentes líquidos, una gran oportunidad que se enmarca en un régimen de promoción e incentivos para la instalación de nuevas empresas, la relocalización o ampliación de firmas locales.

Características

Lotes industriales: 2.716 y 9.393 m² (70%).

Servicios comunes y administrativos: 13.075 m² (6%).

Calles, aceras y áreas verdes: 45.931 m² (22%).

Otros servicios complementarios: 4600 m² (2%).

Servicios

Energía eléctrica.

Provisión y distribución de agua potable.

Provisión y distribución de gas natural.

Telecomunicaciones y fibra óptica.

Seguridad todo el año.

Servicio de transporte de pasajeros con paradores

Soluciones logísticas disponibles.

Infraestructura