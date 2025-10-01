En el marco de la segunda edición del Ironman 5150, la carrera internacional de triatlón que se desarrolla en la ciudad y Pueblo Belgrano, el Gobierno de Gualeguaychú implementará restricciones temporales de circulación en distintas avenidas principales con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, vecinos y espectadores.

Desde el miércoles 1 de octubre a las 13 horas hasta el domingo, una vez finalizado el evento, permanecerá restringida la Av. Morrogh Bernard en el tramo comprendido entre Bolívar y Montiel.

Asimismo, desde el jueves 2 de octubre a las 13 y hasta el domingo, también quedará restringida la circulación sobre la Av. Morrogh Bernard entre Concordia y 3 de Caballería.

Estas medidas se suman a las disposiciones generales establecidas por la Agencia de Seguridad y la Dirección de Tránsito, que incluyen cortes y desvíos en otras arterias de la ciudad para garantizar el normal desarrollo del triatlón y la seguridad de todos los participantes

Desde el Gobierno de Gualeguaychú, “agradecen la colaboración de los vecinos en este importante evento internacional que vuelve a poner a nuestra ciudad ante los ojos del mundo”.