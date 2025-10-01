DESDE HOY
Implementan restricciones de tránsito por el Ironman 5150 de Gualeguaychú
El Gobierno de Gualeguaychú informa que, por el Ironman 5150, habrá restricciones de tránsito en Av. Morrogh Bernard desde el miércoles 1 al domingo 5 de octubre para garantizar la seguridad del evento.
En el marco de la segunda edición del Ironman 5150, la carrera internacional de triatlón que se desarrolla en la ciudad y Pueblo Belgrano, el Gobierno de Gualeguaychú implementará restricciones temporales de circulación en distintas avenidas principales con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, vecinos y espectadores.
Desde el miércoles 1 de octubre a las 13 horas hasta el domingo, una vez finalizado el evento, permanecerá restringida la Av. Morrogh Bernard en el tramo comprendido entre Bolívar y Montiel.
Asimismo, desde el jueves 2 de octubre a las 13 y hasta el domingo, también quedará restringida la circulación sobre la Av. Morrogh Bernard entre Concordia y 3 de Caballería.
Estas medidas se suman a las disposiciones generales establecidas por la Agencia de Seguridad y la Dirección de Tránsito, que incluyen cortes y desvíos en otras arterias de la ciudad para garantizar el normal desarrollo del triatlón y la seguridad de todos los participantes
Desde el Gobierno de Gualeguaychú, “agradecen la colaboración de los vecinos en este importante evento internacional que vuelve a poner a nuestra ciudad ante los ojos del mundo”.