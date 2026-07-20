El Sistema de Áreas Protegidas Municipales comenzó a ejecutar una propuesta técnica planificada para el manejo de pastizales, en la zona de regeneración, en el marco del proyecto de gestión de la Reserva Natural Parque Florístico. Según manifestaron, el eje central de este trabajo es la aplicación de un esquema de mantenimiento adaptado a los ciclos naturales de la vegetación local para proteger las condiciones del suelo y asegurar la supervivencia de la fauna autóctona.

El diseño del plan estuvo a cargo del coordinador del área Guillermo Treboux junto a la Subdirección de Espacios Verdes quienes estructuraron las intervenciones a partir de las dinámicas de las plantas de ciclo C3 (invernales) y C4 (estivales), características de las regiones del Espinal y la Pampa entrerriana. Al coordinar las tareas de mantenimiento con estas etapas biológicas, se logra mantener una cobertura vegetal constante a lo largo de todo el año en las casi 5 hectáreas de regeneración.

Las acciones se dividen según las cuatro estaciones:

- Primavera: se suspenden los cortes para respetar el período de floración y permitir la libre dispersión de semillas de las especies nativas, como las flechillas y cebadillas.

- Verano: se realiza un corte de transición que ayuda al crecimiento de las especies estivales como el pasto miel o la paja colorada.

- Otoño: se lleva a cabo un corte de limpieza general del predio.

- Invierno: se resguarda la cobertura alta existente para proteger la superficie de la tierra frente a las bajas temperaturas.

La planificación tiene como prioridad “evitar la homogeneización del paisaje”. “Mantener diferentes alturas dentro del pastizal resulta indispensable para el refugio y la alimentación de las aves nativas de la región. Para cumplir con este requerimiento, el personal técnico utiliza maquinaria específica que reduce el impacto sobre el suelo, garantizando que el proceso de germinación se desarrolle sin alteraciones y que ninguna especie vegetal predomine de manera desmedida sobre el resto”, concluyeron desde el Municipio.