Con la llegada de las bajas temperaturas a la región, la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General municipal puso en marcha la campaña preventiva “Invierno Seguro en Gualeguaychú”. Se trata de una iniciativa orientada a promover hábitos de cuidado dentro del hogar y concientizar sobre los riesgos asociados a la temporada invernal.

Desde el área remarcaron la importancia de adoptar medidas simples pero fundamentales para evitar accidentes vinculados al uso de artefactos de calefacción, fallas en instalaciones eléctricas y la peligrosa acumulación de monóxido de carbono. En este sentido, se destaca la necesidad de revisar periódicamente estufas, calefactores y conexiones de gas a través de profesionales matriculados, además de mantener una ventilación constante en los ambientes, incluso en los días de frío intenso. Asimismo, se recordó que bajo ninguna circunstancia deben utilizarse las hornallas de la cocina ni braseros para calefaccionar los espacios cerrados.

“El monóxido de carbono es invisible, no tiene olor y no genera irritación, por lo que la prevención temprana es nuestra herramienta principal. Ante la aparición de síntomas comunes como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o somnolencia, se debe ventilar inmediatamente el ambiente, salir al aire libre y requerir asistencia médica de forma urgente”, indicaron desde Protección Civil.

En relación con la prevención de incendios domésticos, se aconseja no dejar velas encendidas sin supervisión, mantener elementos combustibles como frazadas, cortinas y ropa alejadas de las fuentes de calor directo, y evitar rigurosamente la sobrecarga de enchufes, zapatillas y aparatos eléctricos.

La campaña busca fortalecer la conciencia comunitaria y fomentar el compromiso de cada vecino con el cuidado propio y colectivo durante los meses más fríos del año. Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se recuerda a la comunidad las líneas telefónicas gratuitas de asistencia y respuesta inmediata: Defensa Civil: 103; Bomberos Voluntarios: 100; Emergencias Médicas: 107; Policía: 101.