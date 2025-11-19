El juez federal Jorge Gorini resolvió este miércoles imponer nuevas restricciones a la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, al establecer que las visitas al departamento de San José 111 deberán tener un máximo de "dos horas", dos veces por semana como máximo y no se podrá superar la cantidad de "tres personas" al mismo tiempo.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 2 después de la reunión que la ex mandataria mantuvo el lunes último con 9 economistas.

Noticia en desarrollo…

Fuente: NA