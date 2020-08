Importante caravana en la ciudad: reclamos de los referentes de la oposición

Una larda fila de vehículos se fue agrupando por Avenida Costanera, también por Del Valle y otros vehículos se sumaron desde la zona posterior a los Galpones del Puerto.

Dentro de los referentes políticos presentes se divisó al senador nacional Alfredo De Angeli, al diputado provincial Nicolás Mattiauda y a los concejales de Juntos por el Cambio, Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Juan Ignacio Olano, además de referentes del sector agropecuario como Walter Feldkamp, presidente de SRA en la provincia.

caravana-2.jpeg

De acuerdo a lo estimado por algunos referentes de la oposición que participaron de la convocatoria, se calculaba que fueron más de 250 vehículos los que tomaron parte de la caravana, que finalizó pasadas las 17 en el mismo lugar de concentración, donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional antes de proceder a la desconcentración.

Al término de la misma, el diputado provincial Nicolás Mattiauda expresó a ElDia que “seguimos viendo que hay una gran disconformidad con los valores republicanos que pretende el pueblo argentino. Hemos visto que mucha gente tiene el mismo pensamiento y hoy hemos podido compartir este momento con gente que piensa igual que nosotros, independientemente de su alineación política”.

caravana-4.jpeg

El referente local del PRO indicó que “esta movilización no ha sido ni convocada ni fogoneada por ningún sector político. Es gente que piensa de la misma forma, que quieren independencia de poderes, que pregona la libertad de expresión y el no a la reforma judicial, como tópicos principales por lo que estamos movilizándonos en Gualeguaychú”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Marcha del 17A en #Guleguaychú Reclaman contra el gobierno. Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline) el 17 Ago, 2020 a las 12:09 PDT

Por su parte, el senador nacional Alfredo De Angeli dijo a ElDia que “vemos una convocatoria mucho más amplia que en las caravanas anteriores. Estamos en un país en donde pretenden hacer una reforma de la Justicia a la cual nos oponemos y vemos que una gran parte de la ciudadanía que también dice que no a esa reforma judicial. No es el momento, seguramente habrá cambios que hacer en la Justicia, pero no ahora”.

Además, De Angeli indicó que “esta caravana es una clara expresión de un pueblo que quiere vivir el libertad, que pretende una Justicia independiente, vivir en libertad y que se respeta la Constitución Nacional”.