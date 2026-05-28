Ocurrió en la madrugada del miércoles, cerca de las 2.30, en una despensa ubicada en la intersección entre las calles Libertad y Primera Junta.

Lo impresionante del hecho esa la manera en la que una cámara capturó el momento exacto en el que el delincuente abandona el lugar. En la imágenes se ve cómo el sujeto se desliza por la ventana del negocio, y luego , cuando forcejea para sacar un bulto del interior desprende toda la reja de un tirón. Lo raro es que deja ese bulto apoyado en la vereda y después extrae una mochila y huye, dejándolo atrás.

De acuerdo a la información confirmada con la Policía local, el hombre habría robado carne y bebidas, y en el interior de la despensa se habría tomado unas cervezas y comido algunos alfajores. Hasta el momento, no se lo pudo reconocer.