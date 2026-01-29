El Gobierno de Gualeguaychú reforzó el Programa de Recepción y Acopio de Aceites Vegetales Usados (AVUs) con el objetivo de reducir el impacto ambiental que genera este residuo cuando es descartado de forma inadecuada. La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria en conjunto con la empresa RBA Ambiental, única autorizada en la ciudad para su recolección y reciclado.

Los aceites vegetales usados, tanto de origen domiciliario como gastronómico, representan un residuo especial que puede causar serios problemas ambientales. Arrojar aceite por desagües o cloacas provoca obstrucciones en cañerías, afecta el sistema cloacal y contamina cursos de agua, con consecuencias directas sobre la fauna acuática. Además, impermeabiliza suelos, contamina napas subterráneas, genera malos olores y favorece la proliferación de plagas.

Para evitar estos daños, el Municipio invita a la comunidad a depositar los aceites usados en las Estaciones Verdes habilitadas en la ciudad:

Estación Verde N°1: Tropas y General Perón.

Estación Verde N°2: Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.

Ambos puntos funcionan de lunes a sábados de 7 a 19 y domingos de 8 a 18. Una vez recolectado, el aceite es gestionado por RBA Ambiental, que lo recicla y lo transforma en bioenergía, otorgándole una nueva utilidad.

En el caso de los grandes generadores -como restaurantes, rotiserías y locales gastronómicos-el servicio de retiro es gratuito y se coordina telefónicamente al 3446-428820, de lunes a viernes de 7 a 13. Los carritos de comida rápida, en tanto, pueden acercar directamente el aceite usado a la Estación Verde N°1, donde reciben una constancia sin costo con los litros entregados, requisito necesario para la habilitación municipal.

Desde el área de Ambiente también difundieron una serie de recomendaciones para el manejo del aceite usado en los hogares: dejarlo enfriar, filtrarlo para retirar restos de comida, colocarlo en un envase con tapa y llevarlo al punto de acopio más cercano.

Con estas acciones, el Municipio busca fomentar prácticas responsables y avanzar hacia una ciudad más limpia y sustentable. Para más información, se puede contactar a la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria al 3446-420443, de lunes a viernes de 7 a 13.