El programa “Mayores Conectados” es una iniciativa destinada a fortalecer las habilidades digitales de personas adultas mayores de la ciudad, jubiladas clientes del Banco Entre Ríos y busca brindar herramientas prácticas que les permitan desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el uso de tecnologías vinculadas a la vida cotidiana y la gestión financiera digital.

El ciclo comenzará el próximo 22 de mayo y se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros, de 9.30 a 11.30 horas, en el Club de los Abuelos, ubicado en Doello Jurado y Borques. La actividad será libre y gratuita, con cupos limitados.

Durante las jornadas se abordarán contenidos relacionados con el uso de aplicaciones bancarias, operaciones digitales, medidas de seguridad y recursos que faciliten la comunicación, promoviendo una mayor inclusión tecnológica para las personas mayores.

Las personas interesadas podrán realizar la inscripción de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Humano (Luis N. Palma 691), en el Área de Adultos Mayores.