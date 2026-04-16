La iniciativa apunta a generar más oportunidades de aprendizaje vinculadas a la tecnología desde edades tempranas, promoviendo que chicos y chicas no sólo utilicen herramientas digitales, sino que también puedan comprenderlas, explorarlas y crear sus propios proyectos. En este caso, el taller propone una introducción a la programación visual y al diseño de videojuegos como puerta de entrada a nuevas habilidades para el presente y el futuro.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la iniciativa de Uader y expresó: "Estamos convencidos de que el futuro de Entre Ríos se construye formando a las nuevas generaciones en tecnología y conocimiento. Queremos que nuestros chicos no solo consuman tecnología, sino que la creen. Ese es el camino para generar oportunidades reales, empleo de calidad y una provincia con más desarrollo".

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló que "en Entre Ríos seguimos generando oportunidades para que más chicos se acerquen a la tecnología desde temprano", y remarcó la importancia de seguir impulsando espacios que despierten vocaciones vinculadas a la innovación y la economía del conocimiento.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader, Juan Pablo Filipuzzi, explicó que la propuesta permitirá que los participantes aprendan a crear su propio videojuego, al mismo tiempo que incorporan herramientas relacionadas con el pensamiento computacional, la creatividad y la resolución de problemas. Según se informó, el taller está dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, no requiere conocimientos previos y se desarrollará durante cuatro semanas.

A su vez, Carlos Pallotti indicó que "MiradorTEC es un polo de innovación, ciencia y educación de la provincia", y sostuvo que este tipo de iniciativas muestran el camino que se busca consolidar: generar oportunidades para que los más chicos puedan aprender, experimentar y vincularse con la tecnología desde temprano.

La propuesta se enmarca en una línea de trabajo conjunto entre instituciones educativas y el Estado provincial para seguir fortaleciendo espacios de formación en habilidades digitales. En este caso, el desarrollo de videojuegos funciona como una herramienta concreta para trabajar lógica, diseño, resolución de problemas y pensamiento creativo de una manera cercana, dinámica y adaptada a las nuevas generaciones.

El taller es gratuito, con cupos limitados, por lo que quienes deseen participar deberán postularse y ser seleccionados. La propuesta comenzará el sábado 16 de mayo y finalizará el sábado 6 de junio, con modalidad presencial en MiradorTEC, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861 de Paraná. Se dictará durante cuatro semanas, con un encuentro semanal de dos horas, y contará con dos turnos posibles: de 8 a 10 o de 11 a 13.

Está destinado a chicos y chicas de 10 a 14 años, no requiere conocimientos previos de programación y, para completar la postulación, será obligatorio que madre, padre o tutor complete la autorización incluida al final del formulario.