Nair Bianchi, del club Central Entrerriano, fue convocada a una nómina preliminar de la Selección Argentina Universitaria de Rugby “Las Choiques”, que representará al país en un torneo internacional en Bogotá, Colombia.

Es por eso que, al tratarse de una disciplina amateur, la protagonista –junto al equipo femenino de Central- inició una campaña en redes sociales. “Hoy busco sponsors y acompañantes que quieran formar parte de este proyecto y que quieran seguir creciendo junto a mí. Tu apoyo no solo impulsa mi desarrollo positivo, sino que también representa un crecimiento para el rugby femenino”, expresa el mensaje que acompaña a la publicación.

El Torneo Internacional de Rugby en Bogotá, a la cual aspira llegar Nair Bianchi, se disputará del 5 al 7 de diciembre. Para más información sobre este proyecto el WhatsApp de contacto es 3446-203908, mientras que, aquellAs personas, que directamente deseen colaborar económicamente lo pueden hacer mediante una transferencia bancaria al alías: Bianchinair, cuyo titular en Claudia Noemí Rojo.