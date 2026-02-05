El Gobierno de Gualeguaychú desarrolla durante el verano una serie de acciones de seguridad vial en el marco de la campaña “Verano Gualeguaychú”, con el objetivo de promover una conducción responsable y reducir situaciones de riesgo ante el incremento del tránsito y la actividad turística.

Desde el Área de Educación Vial se informó que la estrategia preventiva se centra en la concientización sobre conductas de mayor riesgo, como el consumo de alcohol al volante, el no uso del cinturón de seguridad y la utilización del teléfono celular durante la conducción.

En ese contexto, se recuerda a los conductores la importancia de verificar el estado general del vehículo antes de iniciar un viaje y de contar con la documentación obligatoria para circular, que incluye DNI, licencia de conducir vigente acorde al tipo de vehículo, cédula verde o autorización correspondiente en caso de conducir un vehículo de terceros, comprobante de seguro vigente y patentes reglamentarias y legibles. Además, se recomienda llevar matafuego con fecha de vencimiento vigente y balizas portátiles.

En relación con la seguridad familiar, se remarcó que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. Asimismo, los niños menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y utilizar un Sistema de Retención Infantil (SRI) adecuado según su edad, peso y talla.

La campaña también refuerza recomendaciones vinculadas a la conducción responsable, entre ellas evitar manejar luego de consumir alcohol, respetar los límites de alcoholemia vigentes —0,5 g/l para conductores particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,0 g/l para conductores profesionales—, no utilizar el celular mientras se conduce, respetar las señales y velocidades permitidas, realizar descansos cada dos horas en viajes largos y utilizar casco normalizado en el caso de motociclistas.

Según se indicó, la campaña “Verano Gualeguaychú” se extenderá por tres meses e incluye intervenciones en la vía pública, presencia de personal del Área de Educación Vial en puntos estratégicos, entrega de pulseras para conductor designado en playas y eventos masivos, distribución de material preventivo en zonas turísticas, costanera y peatonales, además de acciones de comunicación audiovisual.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la prevención y el autocuidado, y a contribuir a una convivencia vial más segura tanto para vecinos como para turistas durante la temporada estival.