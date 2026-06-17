Este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de instalar y mantener garitas para pasajeros en los accesos a poblaciones rurales ubicadas sobre rutas nacionales y provinciales dentro del territorio entrerriano.

La iniciativa, presentada por el diputado Sergio Castrillón, tiene como objetivo garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y resguardo climático para quienes utilizan el transporte público o privado.

El proyecto establece que las garitas deberán contar, como mínimo, con techo, asientos, iluminación eléctrica o mediante energía solar y señalización adecuada para permitir la detención segura de los vehículos.

Además, prevé que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación que coordine con municipios, comunas y juntas de gobierno la construcción y el mantenimiento de estas estructuras, luego de realizar un relevamiento de las necesidades existentes en un plazo de 180 días desde la reglamentación de la ley.

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos con las partidas presupuestarias asignadas a la Dirección Provincial de Vialidad, pudiendo complementarse con aportes provenientes de organismos provinciales, nacionales, convenios institucionales y demás fuentes de financiamiento que determine el Poder Ejecutivo.

En los fundamentos, el autor señaló que numerosos habitantes de zonas rurales esperan diariamente el transporte sobre las banquinas de las rutas, sin infraestructura que los proteja de las condiciones climáticas ni de los riesgos del tránsito.

Indicó que esta situación afecta especialmente a estudiantes, docentes, trabajadores rurales, adultos mayores y familias que dependen del transporte para acceder a servicios esenciales como la educación, la salud y el trabajo.

Asimismo, sostuvo que la construcción de garitas representa una obra de bajo costo y alto impacto social, al contribuir con la seguridad vial, mejorar las condiciones de espera de los pasajeros y favorecer el arraigo en las comunidades del interior entrerriano.

Fuente: APF Digital